Presidenziali USA: Joe Biden si ritira e lancia Kamala Harris

Tra conferme e smentite, la notizia era nell’aria da tempo. Adesso è ufficiale: Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca per le presidenziali USA 2024 del 5 novembre prossimo. L’annuncio è arrivato attraverso una lettera postata su X, in cui l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America ha scritto: “E’ stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”.

L’investitura di Biden per la sua attuale vicepresidente. Joe Biden, infatti, ha precisato: “Offrirò il mio sostegno affinché Kamala Harris sia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici, è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”. Immediata la risposta dell’interessata che accettando l’investitura di Biden ha commentato dicendo: “Sono onorata. Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”. Kamala Harris è dunque pronta a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. L’attuale vice di Biden in un post ha dato ufficialmente il via alla sua corsa verso la presidenza allegando il link per le donazioni.

Sostegno ampio per Kamala Harris tra i dem. Per lei c’è già l’endorsement di Bill e Hillary Clinton e di decine di delegati ed ex delegati alla convention democratica. Invece, in caso di mini primarie, come auspicato nei giorni scorsi dall’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e dall’ex presidente Barack Obama, potrebbero scendere in campo alcuni governatori, nomi che eventualmente potrebbero anche fare da vice a Kamala Harris. I loro nomi: Josh Shapiro (Pennsylvania), J.B. Pritzker (Illinois), Tony Evers (Wisconsin) e Andy Beshear (Kentucky).

Altri candidati alla vicepresidenza ma meno gettonati. Si tratta, infatti, di nomi meno probabili come: il governatore della California Gawin Newsom (considerato però troppo liberal e di uno Stato già saldamente dem) e la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer; quest’ultima non vorrebbe bruciarsi l’opportunità di correre nel 2028. Qualcuno fa anche il nome del segretario ai Trasporti Pete Buttigieg.

Le parole di Donald Trump al vetriolo. Intervistato dalla CNN pochi minuti dopo l’annuncio di Joe Biden di rinunciare alla corsa per il suo secondo mandato, il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha detto: “Biden è il peggior presidente nella Storia del nostro Paese. Passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore. Contro Kamala Harris per me sarà più facile vincere”.