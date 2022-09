Pronto il piano Ue contro la crisi energetica. Sta bene il reporter italiano ferito a Kherson

Il piano della Commissione Europea è pronto per essere presentato a Bruxelles ai ministri dell’Energia domani, venerdì 9 settembre, per rispondere al “giochetto cinico di Putin”, come lo ha definito la presidente Ursula von der Leyen. La Commissione europea propone come primo punto, oltre al price cup “un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta”. Il secondo e il terzo punto del piano Ue riguardano la tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche. Inoltre il piano dell’Ue prevede che “le società di servizi energetici debbano essere supportate per far fronte alla volatilità dei mercati: “aggiorneremo il nostro quadro temporaneo per consentire la rapida consegna delle garanzie statali” così da “facilitare il sostegno alla liquidità da parte degli Stati membri per le società energetiche”, ha indicato la von der Leyen. la presidente ha poi sottolineato che aggiunge: alle utilities “viene attualmente richiesto di fornire importi inaspettatamente ingenti, e questo minaccia la loro capacità di negoziare e la stabilità dei mercati futuri”.

Sul fronte dei combattimenti: due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite sotto i bombardamenti russi nel distretto industriale di Kharkiv. E proprio qui la controffensiva ucraina aiuterà gli sforzi delle truppe di Kiev sull’intero fronte del conflitto contro i russi. E’ quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky: “Ogni successo delle nostre forze armate in una direzione o nell’altra cambia la situazione generale lungo l’intera linea del fronte a favore dell’Ucraina”. “Più è difficile per gli occupanti, più perdite hanno, migliori saranno le posizioni dei nostri difensori nel Donbass, più affidabile sarà la difesa di Zaporizhzhia, Mykolaiv e delle città della regione di Dnipropetrovsk, più veloce saremo in grado di liberare la regione dell’Azov e l’intero sud”, ha sottolineato il leader di Kiev.

Gli Usa continuano ad inviare aiuti. Il Pentagono ha fatto sapere di aver fornito all’Ucraina il suo proiettile di artiglieria a più alta precisione, l’Excalibur a guida Gps. inoltre il Governo americano ha approvato ulteriori 675 milioni di aiuti militari per l’Ucraina. A confermare i numeri è stato il ministro della Difesa americano Lloyd Austin, aprendo la riunione dei ministri della Difesa della Nato a Ramstein. Secondo Austin: “molti mesi dopo il primo incontro del contact group a Ramstein siamo di fronte a un nuovo momento chiave della guerra”.

Ed è arrivata la visita a sorpresa del segretario di Stato Usa Antony Blinken, a Kiev per discutere degli aiuti militari. Washington ha appena approvato un nuovo sostegno per l’Ucraina e alcuni Paesi vicini. In arrivo 2 miliardi di dollari in prestiti e garanzie da utilizzare per acquistare equipaggiamento militare statunitense.

Sta bene il giornalista italiano freelance, ferito nella regione di Kherson. Le condizioni di Mattia Sorbi, a quanto si apprende, non destano preoccupazione. Dopo ore di apprensione in seguito al post del collega tedesco, Arndt Ginzel, in cui si annunciava la sua scomparsa, è arrivata la notizia che il reporter sta ricevendo le cure in un ospedale della zona controllato dai russi.