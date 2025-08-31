Putin in Cina, iniziati i bilaterali al Vertice Sco

Vladimir Putin è arrivato oggi a Tianjin in vista dell’imminente apertura del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dando così il via alla sua visita in Cina che lo vedrà il 3 settembre partecipare alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Secondo il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, un viaggio all’estero così lungo è un evento insolito e raro.

Putin sarà impegnato in una visita di quattro giorni su invito del presidente Xi Jinping: nei prossimi giorni terrà numerosi bilaterali, tra cui quelli con il premier indiano e il presidente turco Erdogan. Mentre è in corso di definizione un faccia a faccia a Pechino con il leader nordcoreano Kim Jong-un.