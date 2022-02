Russia-Ucraina, Von der Leyen minaccia Mosca. Duro Biden

I venti di guerra nell’Europa dell’est non accennano a diminuire ma continuano a soffiare forte. Oggi in un tweet il presidente degli Stati Uniti Joe Biden scrive: “Stiamo denunciando i piani russi. Non perché vogliamo un conflitto ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta”.

L’Ucraina intanto ringrazia l’Italia. L’ambasciatore di Kiev a Roma infatti ha detto: “Siamo grati a Mario Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione per consentire un incontro tra i presidenti ucraino e russo perché crediamo nel dialogo diplomatico come l’unica soluzione”. Ricordiamo che si tratta di una richiesta di mediazione avanzata dal presidente ucraino Zelenskyy, durante la sua ultima conversazione telefonica con il presidente del Consiglio.

La posizione di Zelensky. Il presidente dell’Ucraina ha detto più volte di voler incontrare il leader russo Vladimir Putin per parlare della possibilità di calmare la situazione, ma finora Mosca ha sempre negato tale possibilità. Duro il commento della presidente dell’Unione europea Ursula von der Leyen che dice: “Un intervento militare in Ucraina potrebbe costare alla Russia un futuro prospero”.

Il pensiero del Regno Unito. Il premier britannico Boris Johnson dal canto suo dichiara: “Questo momento è molto pericoloso per il mondo. Non dobbiamo sottovalutare il rischio che si corre attualmente in Ucraina. Ecco perché dobbiamo essere saldamente insieme. Se l’Ucraina verrà invasa, lo shock risuonerà in tutto il mondo”.

