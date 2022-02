Derby della Mole: la Juve non va oltre l’1-1. Preoccupazione per Dybala, Pellegrini e Rugani

A smorzare i sogni europei dei bianconeri ci ha pensatoche al 62′ replica alla rete iniziale di. Un pareggio reso ancora più amaro per Allegri che porta a casa solo un punto e gli infortuni di Rugani, Pellegrini e Dybala.

Risultato deludente anche per il Torino, che per lunghi tratti ha giocato meglio dei bianconeri e si è fatto influenzare davvero poco dalle manovre bianconere. In particolare a deludere è stato il tridente impostato da Max Allegri, con un Vlahovic completamente fuori fuoco e annullato efficacemente da Bremer. L’allenatore bianconero ha messo in campo un 4-3-3 e come centrale in difesa, poteva contare solo De Ligt, visto che Bonucci e Chiellini sono out e Rugani si è fatto male durante il riscaldamento.

La Juventus sembra aver fatto un passo indietro rispetto alle ultime partite, certamente anche per colpa dei numerosi assenti. Una nota positiva riguarda l’imbattibilità, che raggiunge quota 12 partite con 7 vittorie e 5 pareggi.

Il Toro, invece, ritrova fiducia dopo il ko subito contro il Venezia. Juric può sorridere perché i suoi giocatori hanno dimostrato di poterci mettere il cuore, ma soprattutto hanno fatto vedere un bel gioco e una buona capacità di tenere il pallone.

Eroe di giornata è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore del Torino è stato uno dei migliori in campo riuscendo ad arginare ogni possibile tentativo offensivo a Dusan Vlahovic e compagni. Preoccupazione però per lui che, durante il recupero, ha chiesto il cambio dopo un contatto nella propria area di rigore.

Preoccupazione anche per Paulo Dybala ed è subito allarme in vista dell’andata degli ottavi di Champions League in casa del Villarreal, che si giocano martedì sera. Intorno al 9′ della ripresa, l’argentino ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato McKennie. Dalle prime notizie si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Mentre sedeva in panchina, la Joya ha applicato del ghiaccio sul flessore della coscia sinistra.

Sostituzione al 38’ anche per Luca Pellegrini. Il 22enne esterno bianconero, si è dovuto fermare a causa di un problema al ginocchio sinistro a seguito di un intervento scomposto di Pobega. In un primo momento, Pellegrini ha provato a tenere duro, ma alla fine ha ceduto e ha chiesto il cambio.

Dunque ritorno a casa piuttosto amaro per la Vecchia Signora che martedì, giocherà una partita delicata in ottica del passaggio del turno contro il Villarreal. Ma il suo biglietto da visita non è dei migliori visto che Allegri all’ex Madrigal, non potrà schierare la migliore delle formazioni.