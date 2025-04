Scandalo al Pentagono, una nuova chat mette nei guai Hegseth: condivisi piani di guerra coi familiari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato piena fiducia al capo del Pentagono, Pete Hegseth, dopo il nuovo caso di fuga di notizie riservate. Lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, nel corso di un’intervista a Fox, dopo le polemiche che si stanno levando intorno allo scandalo che sta travolgendo il segretario alla difesa americana. Ancora una volta, Hegset avrebbe diffuso i dettagli di un attacco americano segreto agli Houthi in una chat in cui erano presenti anche la moglie e il fratello.

Dopo aver condiviso in un gruppo chat di Signal – in cui per sbaglio era stato inserito un giornalista – informazioni su un attacco militare riservato, il capo del Pentagono avrebbe commesso lo stesso errore: ha diffuso informazioni su un piano d’attacco contro gli Houti anche con sua moglie, suo fratello, oltre che un avvocato personale. Hegseth nega l’accaduto. Ma tutti i media statunitensi sembrano confermare il caso e dunque la seconda grave fuga di notizie, dopo l’errore dell’inserimento in una chat privata di un giornalista. Critico il commento del segretario alla Difesa che si accanisce contro i giornalisti convocati per l’occasione alla Casa Bianca: “Che grande sorpresa che alcuni informatori vengano licenziati e improvvisamente escano una serie di articoli diffamatori dagli stessi media che hanno promosso la bufala della Russia, e che non vogliono restituire i loro Pulitzer, Pulitzer ottenuti per un mucchio di bugie”. “Questo – ha aggiunto – è ciò che fanno i media. Prendono fonti anonime da ex dipendenti scontenti e poi cercano di distruggere tutto e rovinare la reputazione delle persone”.

Intanto Leavitt a Fox News ha confermato ancora una volta la fiducia di Trump per l’operato di Hegseth: “Il presidente sostiene con forza il segretario, il quale sta facendo un lavoro fenomenale alla guida del Pentagono”. “Questo – ha sottolineato – è ciò che succede quando l’intero Pentagono lavora contro di te e contro il cambiamento monumentale che stai cercando di mettere in atto”. Ma nelle ultime ore il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, ha chiesto che il presidente Trump licenzi il segretario alla Difesa. “I dettagli continuano a emergere. Continuiamo a scoprire come Pete Hegseth abbia messo a rischio vite umane“, ha scritto Schumer su X. “Pete Hegseth deve essere licenziato“, ha tuonato il senatore Dem. “Fake news”, dice Trump. Il capo del Pentagono “sta facendo un grande lavoro, chiedete agli Houthi. Si tratta solo di fake news messe in giro da impiegati insoddisfatti”.