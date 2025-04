Vicenza e Padova arrancano ma vincono di misura. Ultimi 90′ di speranze biancorosse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nessuna sorpresa nelle uova di Pasqua della serie C, anche se la doppia – risicata – vittoria delle due leaders venete di fatto favorisce il Padova rispetto al L.R. Vicenza, visti i residui 90′ rimasti da giocare. Negli anticipi di venerdì sera un gol di Talarico basta ai biancorossi di Vecchi per piegare la Triestina invischiata in zona playout, ancora una volta rischiando di subire l’ennesimo gol-beffa nel recupero, mentre la capolista batte 2-1 l’Union Clodiense nel testacoda del girone A di serie C (con rigore del potenziale 3-1 calciato in cielo). Tutte vincenti le prime cinque della classifica.

In classifica allora il +2 (85 punti contro 83 tra le due squadre venete) rimane invariato, a favore dei “cugini”. Conservato per la prima volta dopo il controsorpasso del Padova nello sciagurato turno precedente per i colori vicentini, e per il “Lane” si fa davvero dura dopo i mesi di rincorsa gettati al vento. Mancano solo 90′ per ciascuna aspirante alla promozione diretta in serie B ma ora tutto è nelle mani degli avversari che, in caso di pareggio (a loro favore sono gli scontri diretti) o vittoria festeggeranno il campionato conquistato. Solo un ko-harakiri altrui e concomitante successo biancorosso regalerebbe il clamoroso colpo di scena alla 38esima e ultima giornata.

Attenzione a non relegare troppo in secondo piano lo sprint nel finale di stagione dell’altra compagine della provincia, un Fc Arzignano Valchiampo che ha sfondato quota 50 punti (sono 52 per l’esattezza dopo il 3-1 esterno inflitto all’Atalanta Under 23) e che rimane in corsa per i playoff. Undicesimo posto a due punti dal Novara, con piemontesi anch’essi vincitori venerdì con un secco 3-0 inflitto al Trento, avversario del “Lane” all’ultima (per il Padova ci sarà invece il Lumezzane). Per i giallocelesti di Beppe Bianchini, dopo aver già festeggiato la salvezza anticipata e aver raggiunto un monte-punti impensabile nella prima parte di stagione vissuta da finalino di coda a lungo, servirà anche qui la “combo” di vittoria propria e sconfitta altrui per aspirare ai playoff. Nel tris bergamasco a segno Boffelli, Jallow e Benedetti, per centrare la quattordicesima gioia da tre punti nel torneo.

Venerdì prossimo intorno alle 18.30 ci sarà il verdetto inappellabile per quanto riguarda la società promossa di diritto in serie B, per quello che sarà in ogni caso un gran ritorno in cadetteria di un club veneto dal passato sportivo nobile. Lumezzane-Padova e Trento-Lane si giocheranno, infatti, in contemporanea con i rispettivi calci d’inizio alle 16.30.

