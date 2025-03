Trump: “Valuto sanzioni alla Russia fino al cessate il fuoco”. Cremlino contro il piano di riarmo Ue

Donald Trump sta “considerando ampie sanzioni – anche bancarie – e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti“. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente Usa sul suo social Truth esortando la Russia e l’Ucraina a sedersi al tavolo “ora prima che sia troppo tardi”.

L’infrastruttura energetica e del gas dell’Ucraina è stata oggi bersaglio di “massicci bombardamenti con missili e droni” da parte della Russia. Almeno 18 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite. E’ stato il primo attacco del genere dopo la sospensione degli aiuti militari statunitensi. L’esercito ucraino ha fatto sapere che nell’azione di difesa Kiev ha schierato per la prima volta i caccia F-16 e i Mirage 2000 forniti dalla Francia.

Il Cremlino attacca il piano di riarmo della Ue: “Sta avvenendo principalmente contro la Russia” ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, citato minacciando “contromisure appropriate per garantire la nostra sicurezza“.

Il governo di Kiev fa sapere di guardare con interesse alla proposta di Giorgia Meloni di estendere l’articolo 5 della Nato all’Ucraina, rilanciata ieri in occasione del Consiglio europeo informale. “Accogliamo con favore questa dichiarazione come parte della discussione sulla fornitura all’Ucraina di garanzie di sicurezza a lungo termine e sulle garanzie di sicurezza e pace in generale”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Heorhii Tykhyi in un briefing a Kiev, come riporta la Reuters sul proprio sito. “Per quanto riguarda questa proposta, siamo in contatto con i nostri colleghi italiani per chiarirne i dettagli”, ha spiegato Tykhyi.

L’Arabia Saudita conferma. “La prossima settimana” ospiterà colloqui a Gedda tra “delegazioni di Stati Uniti e Ucraina” nell’intento di arrivare a un accordo di pace che ponga fine al conflitto nel Paese europeo innescato dall’invasione russa avviata più di tre anni fa. Nelle scorse ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scritto su X di “avere in programma lunedì prossimo una visita pianificata in Arabia Saudita per colloqui con il principe ereditario”, Mohammed bin Salman, e che poi il suo “staff resterà” nella monarchia del Golfo per “lavorare con i nostri partner americani”. Secondo indiscrezioni di stampa, l’incontro potrebbe aver luogo martedì prossimo.