Scontro in Marosticana tra due Fiat 500: una si ribalta, due donne in ospedale – VIDEO

Non c’è pace oggi per la strada Marosticana, dove già stamattina si piange la vittima di un incidente mortale con un giovane di 32 anni travolto in bici a Polegge, mentre nel primo pomeriggio si registra uno scontro tra automobili con dei feriti. Si tratterebbe di due automobiliste vicentine, soccorse dal personale medico d’emergenza del Suem 118 e dai vigili del fuoco di Vicenza, dopo lo scontro avvenuto in via Lago di Garda – in direzione di Sandrigo – per un incidente semi-frontale tra una Fiat 500 e una Fiat 500X.

Quest’ultima è finita ribaltata a margine della carreggiata di marcia, sul tettuccio, a fianco di un muretto di cinta di un appezzamento ad uso agricolo con un fossato non profondo. Lo scontro si è registrato su un tratto della provinciale sp 248 in leggera curva, poco lontano dal negozio di elettrodomestici Schiavotto.

Sullo scenario della collisione improvvisa, sulle cui cause si dovranno attendere i rilievi della polizia locale berica, sono giunte due autoambulanze dall’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le condizioni di salute delle rispettive conducenti delle due “500” non sono note, risulta solo accertato il ricovero per entrambe in pronto soccorso in un caso per accertamenti (in codice verde) e nel secondo per verificare la presenza di fratture e lesioni interne, in regime di media gravità. Provenienza ed età delle due donne ricoverate saranno rese note nelle prossime pore.

Altre immagini fornite dai vigili del fuoco di Vicenza accorsi sullo scenario per l’intervento di supporto ai soccorsi e, nella seconda fase, per ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto di strada che da Vicenza va verso la frazione di Polegge.