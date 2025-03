Ucraina, Putin apre alla tregua. Trump: “Molto promettente”

, ma a patto che porti a una pace lungo termine. L'apertura del presidente russo è arrivata nelle scorse ore ed è stata accolta favorevolmente dal presidente americano Donald, secondo il quale la dichiarazione del leader del Cremlino è “molto promettente”. Un po' meno positivo il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui Putin già da ora “vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina”.

Intanto Trump ha incontrato allo Studio Ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e – dunque – le ultime dichiarazioni di Putin in merito alla tregua. “Sappiamo dove siamo con l'Ucraina, speriamo che facciano la cosa giusta”, ha aggiunto il tycoon riferendosi a Mosca. Trump, quindi, ha ribadito a Rutte che “i Paesi della Nato pagano troppo poco” per la difesa, rivendicando di aver “reso l'Alleanza più forte” dopo aver minacciato di “ritirarsi” se i Paesi partner non avessero investito di più. In tutto questo Rutte ha voluto ringraziare Trump proprio per il ruolo nei negoziati sulla pace in Ucraina che sta assumendo il Paese americano. “Voglio davvero complimentarmi”, ha detto il segretario della Nato.

E mentre si discute della pace tra Mosca e Kiev, scoppia un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Le affermazioni del presidente italiano secondo cui la Russia minaccia l'Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità” ha detto Zakharova. Secondo quanto riportato dalla Tass Zakharova ha risposto durante una conferenza stampa a una domanda di un giornalista, secondo il quale Mattarella ha appunto accusato la Russia di minacciare l'Europa con le armi nucleari. “Di queste parole bisogna rispondere”, ha proseguito Zakharova. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intanto ha convocato l'ambasciatore russo alla Farnesina.