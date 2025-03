Previsioni 14-16 marzo: il maltempo porta altri 100 mm di pioggia entro domenica

Situazione generale

Continua l’afflusso di correnti umide e perturbate da sud ovest che dal Mediterraneo occidentale risalgono verso il nord Italia. Sono già in atto dei contrasti termici tipici della primavera che aiutano la formazione di celle temporalesche anche sul nostro territorio. Dopo i 100 mm di pioggia caduti da inizio settimana in varie zone dell’alto vicentino, se ne prevedono altrettanti tra venerdì e domenica. La quota neve sarà variabile tra i 1200 e 1500 metri di quota.

Venerdì 14 marzo



Maltempo la mattina su tutta la provincia. Mentre in pianura pioverà diffusamente in montagna nevicherà dai 1200/1300 metri di quota, leggermente più bassa nella prima mattinata. Ci sarà una pausa dei fenomeni nel pomeriggio che durerà giusto qualche ora, prima di un nuovo impulso perturbato la sera. Limite della neve 1400 metri circa. Nella giornata sono attesi generalmente 20/30 mm di pioggia su medio e basso vicentino, punte di 40-50 mm su pedemontana e prealpi. Oltre i 1700 metri 30/40 cm di neve fresca.

Sabato 15 marzo



Un’altra giornata molto piovosa sul vicentino. Non mancherà qualche pausa delle precipitazioni più probabili nel primo pomeriggio. Il limite della neve oscillerà tra i 1300 e 1500 metri in base all’intensità dei fenomeni. Previsti altri 15/30 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve oltre i 1800 metri.

Domenica 16 marzo



Un intenso nucleo precipitativo interesserà il vicentino nella prima mattinata con forti rovesci in pianura e neve al di sopra dei 1300/1400 metri. I fenomeni si faranno più deboli nel corso della giornata fino ad un totale esaurimento nel tardo pomeriggio con schiarite serali. Sono attesi sulla nostra provincia altri 10/20 mm e ulteriore neve fresca in quota.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì pomeriggio/sera irromperanno da est correnti molto fredde per il periodo che inizialmente andranno a formare dell’instabilità soprattutto su alto vicentino con neve in calo fino a quote collinari. A seguire gelate notturne anche in pianura tra martedì e giovedì.

L’allerta meteo

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle ore 14 di giovedì 13 marzo alla stessa ora di venerdì 14 marzo, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR) e Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV).

Nelle zone in allerta idraulica l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica, sarà generalmente contenuto all’interno dell’alveo.

Il Centro funzionale ha anche emesso un bollettino per rischio valanghe nell’area Mont-1 (Dolomiti), allerta gialla, criticità ordinaria, a partire da domani, venerdì 14 marzo alle ore 10.