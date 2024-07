Usa, Harris: “L’eredità di Biden è senza precedenti, abbiamo ancora 106 giorni e vinceremo”

Kamala Harris nel suo primo discorso dopo il ritiro del presidente americano dalla corsa alle presidenziali, in un evento pubblico alla Casa Bianca ha dichiarato che l’eredità e i risultati raggiunti da Joe Biden in tre anni sono senza precedenti nella storia moderna. “Ho grande rispetto per Biden e per quello che ha fatto. Gli Usa – ha aggiunto – sono stati fortunati ad avere lui e la sua squadra negli ultimi anni”.

Nel suo primo evento pubblico dopo il ritiro di Joe Biden Harris non ha fatto tuttavia alcun riferimento al suo nuovo ruolo di frontrunner dem, limitandosi a elogiare l’operato del presidente. Su X invece la vicepresidente aveva poco prima fatto cenno alla campagna elettorale: “È il primo giorno pieno della nostra campagna, quindi più tardi andrò a Wilmington per salutare il nostro staff nel quartier generale. Un giorno in meno. 105 da percorrere. Insieme, vinceremo“, ha aggiunto Harris.

Su Trump. “Da procuratore ho avuto a che fare con criminali di ogni tipo e conosco che tipo è Donald Trump”. Lo ha detto Kamala Harris, suscitando le risate dello staff della campagna democratica nel quartier generale di Wilmington, in Delaware. La mia campagna, ha aggiunto Harris, “metterà il mio curriculum contro il suo”.

Nella serata di ieri Kamala Harris ha incassato un endorsement importante, quello dell’ex speaker della Camera Nancy Pelosi che ha affermato: “È con immenso orgoglio e ottimismo che appoggio Kamala Harris per la presidenza”.

Secondo quanto riportano Politico e la Cnn, con il voto virtuale di oltre 300 delegati del suo Stato, la California, Kamala Harris ha ottenuto l’impegno verbale di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination dem alla Casa Bianca.



Altro boom di donazioni per Kamala Harris: a 24 ore dal ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca, sono stati raccolti 81 milioni di dollari per la campagna della vicepresidente. Lo riferisce il team della stessa campagna elettorale.