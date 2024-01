Alluvione Emilia Romagna, oggi incontro a Forlì Meloni – Von der Leyen. Fischi e rabbia dei residenti

delle province colpite in Emilia Romagna che hanno organizzato un presidio, con la Cgil e Friday for future, davanti al Municipio della città romagnola. “Stiamo vivendo da otto mesi una situazione drammatica – osserva Gianni Fagnoli, esponente dell'Appello per l'Appennino romagnolo –che non hanno avuto assolutamente niente, una ricostruzione che fino ad ora è stata fatta solamente sugli annunci e sulla carta di cui, nel concreto, si sono fatti carico i romagnoli con i propri risparmi e il proprio lavoro. Di fatto – sottolinea Fagnoli – questa cosa che viene fatta oggi poteva essere considerata vicinanza ai territori sei mesi fa, non adesso.