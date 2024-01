Scontro fra due auto in via del Melaro: feriti due automobilisti

Schianto fra due auto in via del Melaro a Montecchio Maggiore in mattinata: feriti i due conducenti.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 10 di oggi, mercoledì 17 gennaio, nei pressi del casello autostradale: nell’impatto fra le due vetture, una è finita rovesciata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem 118, nonchè la polizia locale dei Castelli.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.