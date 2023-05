Amministrative: 6 milioni di italiani al voto

I seggi sono stati aperti alle 7 e chiuderanno alle 23. Poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo la verifica dell’affluenza, si procederà con lo spoglio dei voti. Si vota in 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza), e l'eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio (in Trentino e Valle d'Aosta il 4 giugno, in Sicilia e Sardegna l'11 e 12 giugno). Sono circa 6,3 milioni gli elettori chiamati ad esprimere le proprie preferenze in quello che si presenta come il primo test dopo le politiche.

Pesa l'incognita astensionismo, in continua crescita nelle ultime consultazioni. Alle amministrative di giugno ha votato infatti il 54% degli aventi diritto, il 5,4% in meno rispetto alla precedente tornata.