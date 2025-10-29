Cdm, via libera al dl sicurezza sul lavoro. Le nuove misure

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede tante novità. “Ampie misure con un impatto economico importante perché a regime peserà 900 milioni euro per annualità” ha chiarito la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa al termine del Cdm.

L’Anmil conta un morto sul lavoro ogni 8 ore, un numero “tragicamente alto”, come lo ha recentemente definito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il decreto punta dunque su formazione, prevenzione e controlli, cercando di arginare i tanti incidenti sul lavoro che accadono quasi ogni giorno.

Viene innanzitutto introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, di adottare il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione. Il badge è in corso di sperimentazione da quest’estate nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale, ma – grazie ad accordi specifici – è stato attivato anche per la ricostruzione post sisma e in alcune zone dell’Emilia Romagna con l’obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva. Il badge è quindi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera è resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Raddoppiate le multe per chi non ha la patente a crediti per i cantieri. Il decreto sulla sicurezza sul lavoro modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6mila euro ad un massimo di 12mila euro per “imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”.