Codice della strada, arriva l’alcolock obbligatorio per chi è già stato sanzionato

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà l’avvio all’uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi dovranno usare in auto. Se il tasso alcolico è troppo alto, la macchina non parte. È questa una delle novità più significative introdotte dal nuovo codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024.

Con l’alcolock installato nell’auto il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero. “Il nuovo codice – ha spiegato il Mit – rende obbligatoria l’installazione dell’alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che potranno condurre solo veicoli a bordo dei quali risulti installato tale dispositivo”.