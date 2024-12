Ecco il nuovo Codice della Strada: al via con pene più severe per alcol e uso del telefono

Da oggi è in vigore il nuovo Codice della Strada. Un provvedimento atteso e che sarà molto più severo rispetto al passato su diversi fronti. Si va dal ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco o drogato e per chi abbandona gli animali in strada; fino alla stretta sui monopattini con obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma in questo caso il limite durerà tre anni.

Si comincia con le pene per chi guida col telefono tra le mani. La sanzione, in questo caso, andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patente si hanno almeno 10 punti: questo vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti.