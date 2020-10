Covid, numeri in peggioramento: stretta delle Regioni per frenare il contagio

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia, altri 10.874 rilevati in un giorno. Le prime dosi di vaccino potrebbero essere "disponibili all'inizio di dicembre", secondo il premier Conte. L' Irlanda è il primo paese europeo a ripristinare il lockdown. Negli Stati Uniti Donald Trump i numeri rispetto a quelli dell'Europa", dice ai suoi fan i Pennsylvania.

Alcune Regioni, così come fatto già ieri dalla Lombardia, stanno chiedendo in queste ore il consenso del ministro della Salute, Roberto Speranza, per "tutelarsi" in merito ad ulteriori strette e provvedimenti di zone rosse. Per ora si tratta di chiusure restrittive e localizzate, come ha deciso di fare la Regione Piemonte, che renderà off limits nel fine settimana i centri commerciali non alimentari. Lombardia e Campania verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Chiusure mirate anche nelle grandi città, con chiusure di vie e piazze della movida di Roma e Torino.

Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ci sono ancora i margini per piegare la curva della diffusione del coronavirus ed evitare così una chiusura totale. "Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo, dipendono dalle misure – ha chiarito intervenendo in tv – Chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscite inutili". Il ministro cita quindi la parola che sembrava un tabù, lockdown, affermando che lo si può ancora evitare, ma facendo capire che se la situazione dovesse peggiorare quella potrebbe essere la soluzione.