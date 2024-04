Crisi Iran-Israele, allerta anche in Italia. Possibili azioni di lupi solitari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È allerta massima anche in Italia per il rischio di azioni dei lupi solitari dopo l’attacco dell’Iran a Israele. Al Viminale i vertici delle forze di Polizia e dell’intelligence si sono riuniti nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro dell’Interno Piantedosi. Massima attenzione sarebbe stata posta anche sui flussi migratori irregolari per intercettare soggetti potenzialmente pericolosi. A questo proposito, rimangono in vigore i controlli alla frontiera Est.

Stando a quanto emerso dalla riunione al Viminale, l’attenzione sarebbe stata rivolta in particolare sugli eventi sportivi. Ma “Su tutti gli eventi c’è una grandissima attenzione” ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. “Ci sono servizi di controllo spettatore per spettatore. Anche perché ricordo che nel novembre del 2015, rimasta famosa per i fatti del Bataclan, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de France. Quindi certamente c’è attenzione. Ogni evento è studiato e analizzato e vengono predisposti dei servizi per poterlo gestire in sicurezza”.

Intanto l’inviato dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, ha parlato della crisi tra Iran e Israele. “Serve un impegno comune per riuscire a evitare il peggio nella regione. Sabato notte si è materializzato il peggior incubo per Israele” ha detto intervenendo a Sky TG24. “Quanto successo dimostra che l’Iran è pronto ad attaccare direttamente anche gli altri Paesi della regione che ha minacciato in passato”, ha aggiunto l’ex vicepremier italiano. “L’Unione europea deve essere in prima linea nel cercare di fermare l’escalation. Ha la credibilità per farlo, insieme ai nostri alleati”.