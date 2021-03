Critiche al dl Sostegni. Cgil: “Aiuti insufficienti e il condono è un’offesa a chi paga le tasse”

Critiche anche dalle altre associazioni di lavoratori: "Le partite Iva sono state escluse ingiustamente dai ristori l’anno scorso e ora ci troviamo nella situazione in cui alcuni soggetti hanno preso doppi e tripli ristori mentre gli autonomi rimangono solo con questo sostegno", ha dirlo è Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap, associazione che rappresenta i lavoratori autonomi. “Per molte microimprese che non sono rientrate tra i beneficiari degli aiuti pubblici questo contributo, che sarà intorno ai mille euro, risulta assolutamente iniquo". Profonda delusione è stata espressa anche dagli occupati nel settore dei catering: le aziende sono rimaste ferme per un anno con una perdita di fatturato del 90%.

Per quanto riguarda gli aiuti in questo nuovo provvedimento del governo Draghi sarebbero inclusi partite iva e professionisti lasciati fuori l'anno scorso, che avevano ricevuto un solo bonus rimanendo esclusi da tutti i contributi a fondo perduto. Ma anche su questo punto sono esplose le critiche, gli aiuti stanziati dal governo vengono infatti definiti insufficienti:che aggiunge: “E’ stata bocciata la bozza che prevedeva tremila euro a pioggia per autonomi e partite Iva. L'unico aspetto giudicato positivo è l’eliminazione dei codici Ateco, che avevano lasciato fuori dai ristori del 2020 intere categorie”.che ha sottolineato: "Le attività del turismo sono ferme ormai da un anno,. Intanto la Cgia, spiega che i fondi, a copertura delle perdite della seconda ondata, arriveranno con almeno tre mesi e mezzo di ritardo.