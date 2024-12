Dl Fisco è legge, ok della Camera. Cosa prevede

Con 151 voti a favore, 111 contrari e 4 astenuti, la Camera, ha dato il via libera definitivo al dl fisco. Al Senato il dl si è arricchito di molte misure tra cui il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite Iva sotto i 170 mila euro con possibile rateizzazione e l’innalzamento della dote per i partiti derivante dal 2xmille che viene rivista al rialzo con un tetto che arriva a sfiorare i 30 milioni.

Si riaprono i termini del concordato e si estende la platea del bonus Natale da 100 euro. Rateizzazione dell’acconto di novembre per le partite Iva e l’aumento di 4,6 milioni della dote del 2Xmille. Nel passaggio al Senato sono arrivati anche 343 milioni di euro per rafforzare la dotazione patrimoniale della neocostituita Autostrade dello Stato, società interamente controllata dal Mef, e 3,7 milioni per quest’anno, per gli indennizzi alle imprese per i danni del granchio blu. Non c’è stata invece la conferma del taglio da 90 a 70 euro del canone Rai, chiesto dalla Lega né la riforma complessiva del finanziamento ai partiti, circolata con una riformulazione del governo sui testi dell’opposizione, e con questa anche il superamento del tetto del 5×1000 alle Onlus prevista nello stesso emendamento. Il concordato: la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale riguarda coloro che non hanno aderito alla prima tranche: si applicano le stesse condizioni e la finestra si chiuderà il 12 dicembre.

Il Bonus Natale arriverà insieme alle tredicesime dei lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, anche single, con redditi fino a 28mila euro. La misura riguardava originariamente 1,1 milioni di genitori-lavoratori, eliminando il requisito del coniuge a carico; il governo stima di raggiungere 4,5 milioni di persone.

Arriva anche il rinvio con rateizzazione proposto dalla Lega e riformulato dal governo, dell’acconto delle imposte per le partite Iva con ricavi fino a 170mila euro: si potrà pagare in un’unica soluzione il 16 gennaio o anche in 5 rate tra gennaio e maggio 2025. La proposta iniziale punta al rinvio anche del versamento per contributi assistenziali e previdenziali.