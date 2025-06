Pellegrini sulle due ruote: i ciclisti del Giubileo in partenza per Roma 25 anni dopo

Un sodalizio lungo 25 anni, che vede al centro la comune passione per la bicicletta, i viaggi a pedali e la voglia di misurarsi ancora con le gambe e soprattutto con lo spirito: sono questi gli ingredienti della nuova impresa che una ventina di appassionati scledensi si accinge a intraprendere con partenza da Schio stamattina, sabato 14 giugno e arrivo previsto a Roma per il 20 giugno.

Tutto era iniziato nel rotondo anno 2000 in occasione del Giubileo con la proposta di un gruppo di dipendenti comunali di Schio di raggiungere in bicicletta la Città Eterna. A breve altri simpatizzanti avevano aderito, fino a comporre un equipaggio di 18 elementi tra cui due donne. La rituale foto di allora che documenta l’arrivo in piazza S. Pietro a Roma dopo oltre 600 km guadagnati spingendo sui pedali, ancora emoziona gli animi dei protagonisti di quell’avventura. Negli anni seguenti il gruppo ha raggiunto altre destinazioni e traguardi come il compimento della “trilogia dei gemellaggi” ovvero il raggiungimento in bici delle tre città gemellate con Schio: Landshut in Germania, Kaposvar in Ungheria, Petange in Lussemburgo. E poi in giro per l’Europa tra gli Alti Tauri d’Austria o nei parchi fluviali tedeschi, nel segno della socialità e del gusto di condividere sani obiettivi, non solo sportivi ma anche di solidarietà, come la puntata ad Amatrice dopo il terremoto che aveva colpito quell’area.

E dunque, 25 anni più tardi, con un altro Giubileo all’orizzonte, (e prima di diventare troppo

attempati per partecipare al successivo!) replicare l’impresa deve essere sembrato ai nostri quasi doveroso. La macchina organizzativa è partita a inizio anno: raccolta disponibilità, messa a punto della logistica del percorso e delle prenotazioni, creazione di una lista di attesa a cui attingere in caso di defezioni. Raggiungere le 21 adesioni è stato un attimo e stavolta la quota rosa sfiora la metà dei partecipanti. L’età va dai 12 ai 79 anni.

L’entusiasmo è cresciuto mese dopo mese tra confronti su quale velocipede portare (tra muscolare o a pedalata assistita, alla fine si è arrivati al pareggio) e di quali accessori dotarlo. La tecnologia mette oggi a disposizione strumenti sconosciuti 25 anni fa: navigatori, sensori di rilevamento auto, luci segnaletiche ricaricabili e ancora specchietti retrovisori, caschi con luci lampeggianti, abbigliamento sempre più specializzato. A questo proposito, per l’occasione, è stata realizzata una maglia da ciclista che riporta in un logo la ricorrenza dei 25 anni di pedalate in compagnia. E nell’ultimo mese si sono susseguiti gli allenamenti collettivi per abituare il fisico allo sforzo: fiato, gambe ma anche permanenza per lunghe ore in sella.

A seguire il gruppo, dei 21 per ogni eventuale assistenza di tipo tecnico, sanitario o alimentare, ci sarà un furgone con due amici autisti che trasporterà i bagagli non necessari in giornata e riporterà le biciclette a casa durante il ritorno. La partenza è fissata per il 14 giugno dal Municipio di Schio non prima di aver fatto tappa al Santuario giubilare delle Canossiane cittadine, in cui verrà apposto il primo timbro sulla credenziale dei PAPI (Pellegrini a Pedali Intrepidi) e acquisita la benedizione di Santa Bakhita. Per coerenza

anche l’arrivo a Roma vedrà il gruppo approdare a un Istituto Canossiano dove si concluderà il viaggio. Prima però sarà la parrocchia di San Pietro in Roma a ricevere i ciclisti per la consegna del meritato “Testimonium”, il documento rilasciato a quanti si siano recati a Roma nell’anno del Giubileo compiendo almeno 100 chilometri a piedi o 200 in bicicletta.

Per tornare a Schio i pellegrini saliranno infine su un treno separandosi solo temporaneamente dai propri destrieri tecnologici. Ma questo solo fino alla prossima avventura.

