Draghi dopo l’incontro con i sindacati: “Nessun governo bis senza il M5S”

“L’economia italiana continua a crescere ma le previsioni sono piene di rischi”. Lo dice in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i ministri del Lavoro Orlando e dello Sviluppo economico Giorgetti. Ieri si è svolto anche l’atteso incontro tra Draghi e i sindacati. “Dobbiamo intervenire per favorire l’occupazione”, per lottare contro le “diseguaglianze e difendere salari e pensioni; per fare questo occorre essere insieme” ha sottolineato il premier. Mentre sulle tensioni nell’esecutivo e sulla questione M5s, il presidente del Consiglio ha affermato: “Se il governo riesce a lavorare continua, altrimenti non continua”.

Sul conflitto in Ucraina e le ripercussioni economiche. “La dipendenza dell’Italia dal gas russo è molto diminuita. Era il 45% delle importazioni l’anno scorso, ora è il 25%. Gli approvvigionamenti stanno andando bene, gli stock risalgono. È importante perché frutto della decisione strategica che prendemmo all’inizio della guerra”. Lo ha detto Mario Draghi alla cena con la stampa estera. “L’Italia non si può più trovare in una situazione di dipendenza geopolitica strategica. Non è accettabile. Ci siamo mossi molto rapidamente”, ha aggiunto.

Il premier inoltre ha convocato per oggi alle 10:30 a Palazzo Chigi le associazioni imprenditoriali. Al centro del tavolo i temi legati alla difesa dei salari e le misure allo studio dell’esecutivo. Intanto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha convocato sempre per questa mattina, ma alle ore 8:30, il consiglio nazionale. Lo rende noto il Movimento, sottolineando che “è qui che Conte illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate nel corso dell’incontro di martedì del Governo con le parti sociali”. “Vista la delicatezza del momento, la posizione del M5s non verrà anticipata”, si legge in una nota.