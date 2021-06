Draghi firma il Dpcm sul green pass: sarà valido dal primo luglio

E' stato firmato dal premier Mario Draghi il Dpcm che definisce le modalità di rilascio delle “certificazioni verdi digitali Covid-19” che permetteranno una più facile partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali e gli spostamenti sul territorio nazionale. Il green pass sarà valido in tutti i Paesi Ue a partire dal primo luglio e oltre alla versione digitale, sarà possibile ottenere anche la versione cartacea chiedendola in farmacia, al proprio medico o al pediatra utilizzando la tessera sanitaria.

Per il rilascio del green pass: Il sito dgc.gov.it è ora operativo e tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate entro il 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno. Progressivamente la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni sarà allineata con le nuove vaccinazioni.

La certificazione, frutto del lavoro congiunto di ministero della Salute, ministero dell'Economia e ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, in collaborazione con la struttura commissariale per l'emergenza Covid e con il supporto del partner tecnologico, sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone Sogei, contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità.

Il documento attesta: la vaccinazione contro il Covid, l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall'infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato solo al personale preposto per legge ai controlli.