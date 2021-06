Attivati 16 nuovi posti letto al Centro Muzan. Dedicati a persone con demenza

Da questa settimana è stato attivato un nuovo nucleo per persone con demenza presso il Centro Servizi Muzan di Malo. L’ampliamento del polo a vocazione sanitaria di via Barbè permetterà di accogliere nuovi pazienti grazie ai 16 posti letto realizzati in uno spazio apposito denominato “DiCo”. Il nucleo così potenziato potrà meglio rispondere a necessità di numerose famiglie dell’Altovicentino che, visto lo stress e le varie difficoltà nella gestione quotidiana, potranno far affidamento alla struttura per i propri cari.

Attraverso la formazione del personale medico e assistenziale il centro desidera avvicinarsi al paziente e comprenderne i tratti emotivi e caratteriali. In un’attività così delicata ed importante, che ad oggi conta “solo” 6 pazienti, ogni azione di sostegno diventa utile per migliorare la condizione dei degenti.

La nuova iniziativa, voluta dalla Ulss 7 Pedemontana, è stata bene accolta dalla presidente del Muzan, Elisa Gonzo. “Il nostro centro servizi mette in campo tutte le risorse per fornire una risposta tempestiva ai bisogni assistenziali della comunità, rappresenta per noi un grande arricchimento dal punto vista umano”. A dimostrazione, ancora una volta, di come il servizio pubblico cerchi di integrare le proprie competenze e di adattarle alle esigenze della società.

Infine, il direttore Annalisa Bergozza ha speso due parole sul futuro. “Contiamo di arrivare alla piena potenzialità in una decina di giorni. In alcuni casi potremmo ospitare persino una coppia, così che marito e moglie continuino la propria vita di relazione”. Il Muzan allarga così i propri orizzonti, dando sempre più disponibilità a persone che soffrono ed alle quali è doveroso prestare aiuto.