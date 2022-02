Draghi garantisce: “Presto ci sarà un intervento su bollette”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per contenere il caro-bollette, il governo “sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Lo garantisce il presidente del Consiglio, Mario Draghi, spiegando: “l’esecutivo non dimentica il presente, e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica”. Draghi ha annunciato l’intenzione dell’esecutivo per contrastare il caro-bollette mentre era in visita a Genova, dove ha visitato la Radura della Memoria, il luogo che ricorda le vittime del crollo del Morandi, e salutato alcuni familiari dei morti del 14 agosto 2018.

Le parole di Draghi: “La storia recente di Genova – e il coraggio dei genovesi – ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti” quelli coinvolti nella ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello”.

“Grazie per questo calore che mi avete dimostrato e per le splendide parole dette da chi mi ha preceduto. E’ un gran piacere essere qui oggi. Ero venuto a Genova tante volte, ma erano visite rapide. La visita di oggi mi ha fatto conoscere una città che non conoscevo”.

E ancora: “La velocità e l’efficienza dello scalo portuale sono fondamentali per le nostre esportazioni e per l’intero settore produttivo. Oggi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al Programma Straordinario, ci consentono di rendere il Porto di Genova ancora più competitivo e sicuro. È un investimento sulla città, e sull’industria regionale e nazionale, nazionale anche”.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, è stato accompagnato dal prefetto Renato Franceschelli, dal governatore ligure Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci e dalle autorità civili e militari, è arrivato a Palazzo san Giorgio, sede dell’Autorità Portuale di Genova. Il premier, partito dall’aeroporto di Genova dove è atterrato alle 9.40, ha raggiunto il Porto Antico con la motovedetta CP288 della Guardia Costiera.