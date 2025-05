Ex Ilva, stallo al tavolo governo–sindacati. Lavoratori bloccano la statale

Rocco Palombella (Uilm-Uil) lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il governo, durato oltre due ore, ha reso noto: “Il tavolo non è andato bene, abbiamo chiesto garanzie ma non ci sono state risposte adeguate, per questo abbiamo deciso insieme di aggiornare il tavolo. Ci sarà una nuova convocazione probabilmente tra lunedì e martedì”.

Le dichiarazioni del segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma: “Gli scioperi stamattina in tutti gli impianti sono stati un segnale molto chiaro dei lavoratori. Per il tavolo a Palazzo Chigi c’è una sospensione, verrà riconvocato per la prossima settimana un nuovo incontro perché alle questioni che abbiamo posto sulla continuità dal punto di vista industriale, occupazionale e degli obiettivi che riguardano il futuro dell’azienda e il presente dei lavoratori, ad oggi il governo non ha dato le risposte necessarie. Lo Stato deve garantire la continuità dell’azienda, i livelli occupazionali, gli investimenti che servono per il processo di decarbonizzazione. Questo è il punto per noi fondamentale”.