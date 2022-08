Elezioni 2022, la Lega ufficializza le liste. Attesa per Fi e Fdi. Scontro Letta – Meloni

Countdown finale per le liste elettorali del centrodestra. Se la Lega ha già ufficializzato alla stampa i suoi candidati agli uninominali di Camera e Senato, ricandidando tutti i vertici del partito, gli alleati, ossia Fdi e Forza Italia, mancano ancora all’appello. Ci sarebbero ancora vari nodi da sciogliere. Tra gli azzurri i problemi riguarderebbero ancora gli incroci uomo-donna e varie ‘caselle’ da riempire.

Intanto è scontro totale tra i leader degli schieramenti che si fronteggeranno alle urne il 25 settembre. Dopo l’intervista alla Cnn in cui il segretario del Pd, Enrico Letta, metteva in guardia sui rischi di una eventuale vittoria della destra, la leader di FdI Giorgia Meloni lo accusa di “screditare la nazione per difendere il suo tornaconto”. E Letta replica: “Dal blocco navale al Pnrr da rinegoziare, Meloni fa proposte folli”. Quindi avvisa il centrodestra: “Il Piano va attuato così com’è. La rinegoziazione non è la strada da percorrere”. E in un video messaggio su Twitter conferma uno dei pilastri della campagna elettorale dem: una mensilità in più in favore dei lavoratori, ottenuta dalla riduzione delle tasse sul lavoro. Poi ricorda che “un mese fa Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il governo Draghi”.

Nel frattempo Carlo Calenda annuncia che si candiderà all’uninominale di Roma insieme a Elena Bonetti. “È una seconda occasione per sconfiggere il sistema di potere della dx e del PD di cui abbiamo visto il volto truce negli ultimi giorni. Un sistema che tiene bloccata Roma in una situazione indecorosa da anni. Avanti” scrive il leader di Azione su twitter. La Lega comunica invece che il segretario Matteo Salvini sarà capolista in Senato anche in Basilicata.