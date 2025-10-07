Elezioni in Calabria, Occhiuto riconfermato: “Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria”

Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre il candidato sostenuto dal centrodestra è riuscito a fare il bis staccando di oltre 15 punti percentuali lo sfidante Pasquale Tridico, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, che ha chiamato il vincitore per congratularsi. Non raggiunge l’1% Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare. Forza Italia è il primo partito. L’affluenza definitiva si è fermata al 43,14%, in calo rispetto al 44,36% del 2021.

“Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria”, dice l’esponente di Forza Italia che si era dimesso il 31 luglio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione ed aveva subito annunciato la sua ricandidatura. “In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato”, aveva dichiarato Occhiuto prima della conclusione dello spoglio. “Ogni parte dello Stato, ogni potere – ha poi ribadito il riconfermato presidente- deve fare il suo lavoro, ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che l’impegno e il sacrificio possono essere ripagati”. ” Non ho la bacchetta magica e di certo non ho risolto tutti i problemi della Calabria che restano numerosissimi, però abbiamo fatto molto di più di quello che in tanti anni la Calabria meritava si facesse”, ha concluso Occhiuto.

Meloni: “Anche dagli elettori della Calabria fiducia al Centrodestra”. “Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”, ha esultato Giorgia Meloni a una settimana dalla vittoria del centrodestra nelle Marche.

Tajani: “Successo di Occhiuto e di Forza Italia”. Per il vicepremier Antonio Tajani: ” si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi”.