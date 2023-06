Elezioni in Molise, Roberti vince col centrodestra. Altra sconfitta per il PD

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il centrodestra si conferma in Molise e vince con Francesco Roberti, eletto governatore della Regione. A spoglio ultimato Roberti ha ottenuto il 62,4% delle preferenze, quanto basta per battere il candidato del centrosinistra Roberto Gravina che ha ottenuto il 36,3% dei voti. Per l’altro candidato, Emilio Izzo, è andato appena l’1,4% dei voti.

La dedica a Berlusconi. Roberti, sostenuto da Forza Italia, ha dedicato la vittoria al compianto presidente del partito Silvio Berlusconi: “Per me è stato un punto di riferimento” ha detto il neo eletto presidente del Molise, commentando la sua affermazione e quella della coalizione di centrodestra alle regionali. “Ho svolto la mia campagna elettorale tra la gente piuttosto che in qualche trasmissione televisiva – ha aggiunto – perché i molisani avevano bisogno di un confronto diretto. Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità”.

La sconfitta del centrosinistra. Dall’altra parte c’è un centrosinistra che conferma le proprie difficoltà anche in questa tornata elettorale. “L’esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro” ha detto lo sfidante Roberto Gravina, che ha mandato personalmente un messaggio a Roberti prima di incontrare la stampa. “Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell’elettorato con la nostra proposta di rinnovamento” ha aggiunto. Emblematica la situazione se tradotta in numeri. Nel centrosinistra il Pd ha l’11%, mentre crolla il M5s che nel 2018 corse in solitaria e ottenne il 31,6%. Nel centrodestra Fratelli d’Italia è il primo partito con il 19%, Forza Italia si attesta invece al 12%.