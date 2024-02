Elezioni Sardegna: al via allo spoglio

E’ iniziato questa mattina alle 7 lo spoglio delle schede per conoscere il nome del nuovo governatore della Sardegna che prenderà il posto di Christian Solinas. A sfidarsi sono Paolo Truzzu candidato del centrodestra, Alessandra Todde per il centrosinistra e M5s, e Renato Soru e Lucia Chessa, entrambi con liste civiche. L’affluenza alle urne ieri ha fatto registrare una leggera flessione rispetto al dato del 2019: alle 22 ha votato il 52,4% degli aventi diritto contro il 53,09% di cinque anni fa.

Le prime proiezioni del nome del governatore si dovrebbero conoscere già da metà pomeriggio e quest’anno a differenza di 5 anni fa non ci saranno gli exit poll che nel 2019 indicarono un risultato molto diverso da quello definitivo. Cinque anni ci volle quasi un mese per la proclamazione ufficiale dei sessanta consiglieri regionali eletti e del governatore. Un’attesa dovuta all’impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi di legge. Per questo motivo in caso lo spoglio non dovesse terminare per le 19 ( i componenti delle 1844 sezioni avranno 12 ore di tempo per completare tutte le attività con i risultati) i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all’interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati.