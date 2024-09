Forum di Cernobbio, atteso Zelensky. Mattarella: “L’Europa è incompiuta”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha preso il via la 50esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Ci sarà anche Volodymyr Zelensky. La voce su una sua possibile partecipazione era già circolata nei giorni scorsi. Oggi è stato lo stesso presidente ucraino a confermarlo, aggiungendo che a seguire incontrerà nuovamente anche la premier italiana Giorgia Meloni. Gli organizzatori sperano in una stretta di mano con il premier ungherese Viktor Orban che, arrivato sul lago di Como, ha detto: “Giorgia Meloni è la mia sorella cristiana. Avere le stesse basi culturali è più importante che in passato. Insieme apriamo una nuova era”.

“L’Europa è incompiuta” ha invece affermato il capo dello stato Sergio Mattarella nel corso del suo intervento in video collegamento al Forum ricordando comunque le “recenti lucide scelte dalla commissione von Der Leyen a seguito della pandemia”. Si tratta di “scelte di discernimento significative” sfociate nelle “politiche coraggiose sul debito con Next Generation Ue” ha detto il presidente della Repubblica per cui l’incompiutezza si rinviene nel percorso ancora molto lungo verso il completamento dell’ edificio finanziario europeo”, capace di garantire maggiore razionalità al mercato dei titoli pubblici, “che tenga conto anche della situazione della ricchezza delle famiglie”. Quindi il monito: “Non bisogna avere paura delle riforme, di guardare avanti, di immaginare un’Europa sempre più perfezionata nella sua architettura e sempre più inclusiva”.

Mattarella ha parlato anche di debito pubblico sostenendo come “abbatterlo sia una necessità ineludibile”. “L’Italia – ha specificato – ha pagato più interessi di quelli pagati insieme da Francia e Germania, eppure è un pagatore affidabile” e un “debitore onorabile”. Non risparmia poi critiche a chi lancia accuse verso alcune scelte europee, dando vita a “polemiche a livello locale, sconcertanti quando derivano da protagonisti che hanno preso parte a questi passaggi”.