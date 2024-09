“Intrecci meticci” a Santorso: musica e riflessioni sulle esperienze di integrazione che funzionano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prende il via oggi, venerdì 6 settembre, a Santorso “Intrecci meticci, l’accoglienza possibile“, una tre giorni di eventi tra parole e musica per raccontare le migrazioni che caratterizzano il mondo contemporaneo e i progetti che mirano a governarle con buon senso e rispetto dei diritti umani.

Sarà uno spazio per fare il punto su un’esperienza di accoglienza significativa, attiva da quasi 25 anni nell’Alto Vicentino: mette in rete l’accoglienza di più Comuni, prima con Schio capofila, poi con responsabilità politica ed operativa passata al Comune di Santorso.

Gestita attraverso l’associazione Il Mondo nella Città e basata sull’accoglienza diffusa, oggi coinvolge 13 Comuni per un totale di 89 posti. Fu fra le prime a partire in Italia e anche oggi è un faro nel panorama nazionale: sta dando infatti ottimi risultati in termini non solo di accoglienza e sinergie, ma anche di integrazione, sia per quel che riguarda richiedenti asilo che rifugiati.