Giorgia Meloni alla Camera indica le linee programmatiche del suo governo

La premier ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. “La celerità era doverosa, perché la situazione del Paese non consente di perdere tempo e noi non intendiamo farlo”, ha affermato la Meloni nel suo intervento alla Camera, sottolineando che oggi si dà vita ad un governo pienamente politico e rappresentativo della volontà popolare.

“Siamo nella tempesta – ha detto – il nostro compito è portare la nave in porto”. La Meloni ha iniziato dal fisco per illustrare i punti chiave del programma di governo. Un nuovo patto fiscale che poggerà su tre pilastri: ridurre la pressione, combattere l’evasione, introdurre la tassa piatta. Tra i temi affrontati dalla premier anche il caro energia, la difesa dell’ambiente e della legalità, la lotta all’immigrazione irregolare e la riforma in senso presidenziale. Tra i punti salienti c’è il Reddito di cittadinanza che vorrebbe modificare. Poi la premier ha parlato di semipresidenzialismo per dare stabilità al Paese, sostegni alle famiglie, modifica delle pensioni per la flessibilità. E sul Pnrr ha precisato: “I soldi sono a debito, vanno spesi bene”.