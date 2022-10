Maltrattamenti e minacce nei confronti di moglie e figli, arrestato 47enne

Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne residente nella Valle dell’Astico, è questo l’esito di una lunga indagine condotta dai carabinieri della stazione di Arsiero nei confronti del cittadino straniero V.M. (per la sicurezza della famiglia sono state rese note solo le iniziali), l’attività investigativa è partita dopo le denuncia della moglie per numerose molestie subite. L’ordinanza di carcerazione è stata emessa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti risalgono alla fine del mese di settembre scorso, quando la donna accompagnata dai tre figli si è presentata spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Arsiero per presentare denuncia nei confronti del coniuge, durante la deposizione ai militari la vittima ha dichiarato di aver subito, insieme ai propri figli, reiterati maltrattamenti con il timore che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. Gli agenti hanno avviato le attività investigative con numerosi interventi per verificare la situazione, hanno poi inviato l’intero dossier alla Procura della Repubblica di Vicenza per informare sui fatti.

Il Giudice per le indagini Preliminari, sulla scorta della richiesta di applicazione di misura

restrittiva avanzata dalla Procura della Repubblica, dopo aver vagliato tutti gli elementi presentati dai carabinieri, ha valutato la sussistenza di gravi esigenze cautelari e disposto l’arresto dell’uomo, disponendone la custodia in carcere, poiché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

Nella mattinata del 21 ottobre, i carabinieri della stazione di Arsiero hanno rintracciato il 47enne presso la propria abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso il carcere San Pio X di Vicenza.