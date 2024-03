Giornata dell’Unità nazionale, Mattarella: “Le guerre vanno fermate”

Lo ribadisce, forte e chiaro, il presidente della Repubblicain occasione della“La crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie, in Ucraina come in Medio Oriente, minacciano di coinvolgere tutta la comunità internazionale. Queste guerre vanno fermate, affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, a garanzia della vita di ogni popolo” si legge in un passaggio della dichiarazione del capo dello Stato.

Le massime cariche dello Stato si sono recate questa mattina all'Altare della Patria, a Roma, per celebrare la nascita dello Stato italiano del 17 marzo 1861. In piazza erano presenti, oltre al capo dello Stato, la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera e il ministro Difesa Guido Crosetto. Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto.

“La Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera – si legge nella nota pubblicata sul sito del Quirinale – riassume i valori di indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia, pace, coniugati in oltre un secolo e mezzo di percorso impervio e difficile e mirabilmente riassunti nella Costituzione repubblicana. Generazioni generose furono protagoniste del nostro essere Italia, sino a quelle che, senza esitazioni, seppero scegliere la causa della Liberazione nella Seconda guerra mondiale. E, oggi, Costituzione, Inno degli Italiani e Tricolore simboleggiano la Repubblica Italiana. Più vero sarà l'ideale della nostra unità, più ricco di opportunità sarà l'avvenire del popolo italiano”. Quindi il monito: “Le Istituzioni sono chiamate, per prime, a dare esempio di collaborazione e responsabilità, di unione nel servizio al bene comune”.

“Viva l'Italia unita, forte e fiera!” scrive sui social, per l'occasione, la premier Giorgia Meloni che oggi sarà al Cairo, in Egitto, per incontrare il presidente al Sisi nell’ambito di una missione europea guidata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.