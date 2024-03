Auto si schianta su un muretto alle 3 di notte: ferita una 16enne, illeso il guidatore

La notte scorsa, alle 3:20 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sacro Cuore a Rosà per un’auto finita contro un muretto: una ragazza è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la giovane passeggera, rimasta incastrata nell’abitacolo. La ragazza, di 16 anni, è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferita in ospedale. Illeso invece il guidatore ventenne.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 circa.