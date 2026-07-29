Grillo attacca il Movimento5stelle: “Ha perso la sua identità”



Restando sul terreno più propriamente politico, Grillo torna al nodo della rappresentanza. “La rete – ricorda – permette a milioni di persone di comunicare e votare in pochi secondi, eppure continuiamo a delegare quasi ogni decisione a rappresentanti che, una volta eletti, rispondono ai partiti e alle correnti” e finiscono per rispondere alla propria sopravvivenza. La tecnologia – chiarisce – potrebbe consentire una partecipazione continua non per eliminare la rappresentanza, ma per limitarne il potere e impedire che la delega diventi una cambiale in bianco per cinque anni”. “La rete – ricorda – permette a milioni di persone di comunicare e votare in pochi secondi, eppure continuiamo a delegare quasi ogni decisione a rappresentanti che, una volta eletti, rispondono ai partiti e alle correnti” e finiscono per rispondere alla propria sopravvivenza. La tecnologia – chiarisce – potrebbe consentire una partecipazione continua non per eliminare la rappresentanza, mae impedire che la delega diventi una cambiale in bianco per cinque anni”.

, Grillo pone una domanda secca: “Se una parte delle attività sarà svolta da IA e robot, chi riceverà la ricchezza prodotta?”. Lo scenario che teme è quello di “pochi proprietari degli algoritmi e milioni di persone con un abbonamento mensile alla sopravvivenza”, una prospettiva che a suo dire impone politiche sul reddito e sul lavoro e un ripensamento di formazione e immigrazione.