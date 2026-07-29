Iran bersaglia base Usa in Giordania. Raid Usa-Arabia Saudita in Iraq

All’indomani dell’incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo tre petroliere nello Stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un’ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi Usa-Arabia Saudita contro le loro basi nel Paese, secondo quanto riferito all’Afp da due fonti dell’alleanza. “Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle Forze di Mobilitazione Popolare in diverse province”, ha annunciato un funzionario, aggiungendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà.

Secondo funzionari iraniani e occidentali, l’Iran aveva preso in considerazione l’idea di attaccare un porto ucraino in risposta a un attacco ucraino contro una nave iraniana, ma un’intensa attività diplomatica ha per ora calmato la situazione. Lo scrive il New York Times. Ieri però il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante un colloquio con il suo omologo ucraino Andriy Sybiha, aveva dichiarato che quest’ultimo aveva descritto l’attacco alla nave mercantile come involontario. “Neanche l’Iran cerca un’escalation, ma ha chiarito che qualsiasi attacco contro i nostri cittadini o interessi è inaccettabile”, ha scritto Araghchi aggiungendo che ci deve essere un risarcimento per i danni subiti.