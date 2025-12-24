Legge di Bilancio, le modifiche alla Manovra 2026

Il comparto sanità. Arrivano oltre 7 miliardi in 3 anni per rifinanziare il Servizio sanitario nazionale. Vengono inoltre incrementate le risorse per alzare le indennità di medici, infermieri, e professioni sanitarie. Vengono stanziati fino a 450 milioni annui per assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario. Dal 2026 il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti viene incrementato dello 0,3%, mentre viene ridotto il Fondo per i farmaci innovativi.

Confermato anche per 2026 il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa; resta al 36% per le altre. Prorogati anche il Sismabonus e il bonus mobili, con uno sconto del 50% fino a 5mila euro. La cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% per il primo immobile, sale al 26% sul secondo e dal terzo scatta l’attività di impresa. Inoltre anche gli immobili condonati potranno accedere agli incentivi edilizi. Vengono infine stanziate nuove risorse per il Piano casa e arriva un contributo per il sostegno abitativo destinato a genitori separati o divorziati. Sale infine il tetto di esclusione dell’abitazione dall’Isee: sarà di 91.500 euro, che sale a 200mila nelle città metropolitane.