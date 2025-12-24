Si ferisce a una gamba col flessibile: 42enne in terapia intensiva

Grave infortunio ieri a Pove del Grappa: un uomo si è ferito gravemente con un flessibile mentre era intento in alcuni lavori in casa. L’incidente è avvenuto presso la casa familiare in via Don spada. L’uomo, un 42enne molto conosciuto in paese nell’ambito del volontariato, ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Bassiano, in prognosi riservata.

L’incidente domestico è avvenuto ieri mattina intorno alle 11: il disco del flessibile l’ha colpito improvvisamente a una gamba, ferendolo gravemente. Una ferita profonda: l’uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari del Suem 118, giunti dal pronto soccorso di Bassano.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.