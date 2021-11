Mattarella e la battaglia contro l’antiscienza: “I vaccini ci hanno salvato”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Bisogna vincere la battaglia contro l’antiscienza”. Parola di Sergio Mattarella che, durante la celebrazione al Quirinale de “I Giorni della ricerca”, coglie l’occasione per ribadire ancora una volta l’importanza di vaccinarsi contro il Covid. “Il virus continua a procurare allarme, non si è esaurito” dice il presidente della Repubblica ponendo l’accento sul “nostro dovere di responsabilità particolarmente verso i più fragili“. Per questo, per il capo dello stato, è necessario “porli nella disponibilità di tutti i Paesi in misura equa”. “È un dovere morale distribuire rapidamente i vaccini nei luoghi dove sono ancora insufficienti – ha sottolineato Mattarella aggiungendo che “farlo è anche interesse concreto di tutti, per debellare completamente il virus, evitando che in un mondo sempre più strettamente connesso, si riproponga con pericolose varianti”.

Nel corso del suo intervento, il presidente della Repubblica ha poi ribadito come la ricerca sia stata fondamentale nella lotta contro il coronavirus. Perché se “siamo riusciti a realizzare una ripresa economica” è soprattutto grazie ai “vaccini” che “sono stati la nostra difesa” consentendo anche le riaperture. “La ricerca – puntualizza Mattarella – è stata un grande esempio di collaborazione mondiale.

Scienza che “è chiamata ancora ad intervenire”. Il capo dello stato ricorda come la pandemia abbia prodotto pesanti conseguenze anche nella lotta contro il cancro. Ed è anche per questo che “bisogna condurre la battaglia contro l’antiscienza”, “occorre affrontarla e vincerla” perché “ne va della prosecuzione di un percorso virtuoso”.

Intanto, dalla struttura del commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, si apprende che sono 1.317.580 le dosi di vaccino somministrate in tutta Italia nell’ultima settimana. Fino ad ora sono state inoculate in tutto 93.003.762 dosi di anti-Covid e tra queste 3.321.896 sono richiami o terze dosi. Entro fine anno, inoltre, arriveranno in Italia 8,6 milioni di dosi di vaccino.