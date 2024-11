Mattarella in Cina: “Con Pechino collaborazione reciproca su volontà di pace e relazioni economiche”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Cina. Nel corso dell’incontro con il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo Zhao Leji, Mattarella ha dichiarato: “C’è stata pochi mesi fa la visita della premier Meloni ed è del tutto inconsueto una così ravvicinata presenza dei massimi vertici del nostro Paese. Questo manifesta quanto sia importante per noi sviluppare sempre di più i rapporti con la Cina”.

Gli investimenti. “Abbiamo un interscambio che nell’arco di sei anni, dal 2016 al 2022, si è raddoppiato passando da 38 miliardi a 74 miliardi nel 2022. C’è una crescita di volontà di collaborazione reciproca. Un rapporto antico che – ha aggiunto il capo dello Stato – trova oggi una declinazione attuale piena e collaborativa sul piano politico e sulla visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, del multilateralismo, di apertura nelle relazioni economiche. L’interscambio tra Italia e Cina è ancora al di sotto del potenziale e quindi la volontà di aumentare il flusso commerciale; l’altra è l’esigenza di un riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali di importazione-esportazione. Così come per gli investimenti, noi abbiamo molto a cuore quelli cinesi in Italia e incoraggiamo gli italiani in Cina che sono cresciuti in maniera molto veloce, sono arrivati a 15 miliardi nel 2023. Auspichiamo che anche quelli cinesi possano crescere velocemente e anche questi sono al di sotto del potenziale possibile”.