Mattarella: “La Russia torni a rispettare la carta delle Nazioni Unite”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente montenegrino Yakov Milatovic ha parlato della Russia: “Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale”.

“Per il rispetto doveroso alla libera stampa. Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia che ho sempre espresso è nitida, limpida, chiarissima: quella del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato. Questa ferma, vigorosa affermazione è stata la base del sostegno che l’Italia ha assicurato all’Ucraina. Posizione sempre accompagnata dall’auspicio che la Russia torni a svolgere il suo ruolo nella comunità internazionale”, ha aggiunto Mattarella.

“L’auspicio – ha aggiunto il capo dello Stato – è che la Russia torni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni stato, è un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle nazioni Unite”.

Secondo Mattarella, la speranza è che si raggiunga una una “pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile”.

“E’ utile ricordare – ha rilevato – che quando l’Ucraina con il consenso della Russia divenne indipendente disponeva di una grande quantità di armi nucleari. Su sollecitazione di Usa e Russia l’Ucraina ha consegnato alla Russia alcune migliaia di testate nucleari. A fronte di quello nel trattato sottoscritto l’Ucraina registrava l’impegno di questi Paesi a rispettarne e garantirne indipendenza e integrità territoriale, Noi vorremmo che si ripristinassero quegli impegni ed accordi”. “La Nato è nata decenni addietro, ha una storia robusta e non c’è nulla che può incrinare questo legame, non ho timore – ha sottolineato Mattarella -. Non vi è pericolo che possa essere incrinato”.

Intanto ieri Mosca è tornata all’attacco di Mattarella per voce, ancora una volta, della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, affermando che “non può essere lasciato senza conseguenze e non lo sarà mai” quanto affermato dal capo dello Stato italiano nel corso della conferenza tenuta a Marsiglia il 5 febbraio scorso in occasione dell’onorificenza accademica di dottore honoris causa. In particolare l’affermazione secondo cui alla fine degli anni Trenta “anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.