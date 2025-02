Spettacolando – Danza, la nuova Cenerentola ecologista ha colorato il Comunale di Vicenza

Al Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 14 febbraio è andato in scena lo spettacolo “Cenerentola“, a timbrare in grande l’apertura della stagione di Danza in Rete Festival con una prima nazionale.

Una versione ecologista della celebre fiaba di Perrault, colorata dalle coreografie di Philippe Lafeuille e vivacizzata dai ballerini dei Chicos Mambo. Tra realtà plastica e fantasia di un amore fiabesco, la danza si fonde in un’interpretazione di prosa, capace di catapultare il pubblico in una realtà parallela. Sacchi di spazzatura come metafora di scarpe da indossare e bottiglie di plastica a riempire l’immagine di una cruda discarica come rappresentazione di un mondo tanto malato quanto reale.

L’incrocio con il quotidiano trova spunto della trasformazione a cui tendiamo, di cui siamo diventati necessariamente schiavi. Schiavi dell’attesa di una carrozza che forse mai arriverà ma che non ci stanchiamo di aspettare, come simbolo di un’ascesa verso un nuovo mondo fantastico, nel quale desideriamo volare.

E’ proprio in questa doppiezza la magia dello spettacolo, che offre allo spettatore la possibilità di scegliere a quale visione affrancarsi. Lafeuille ci offre così la visione di un mondo ancore possibile, dove la trasformazione non è un fardello ma una strada colorata che possiamo percorrere, fino a diventare i principi che siamo stati indotti a essere, e le principesse che ci hanno convinti di meritare di diventare. Una realtà possibile, che possiamo raggiungere danzando: basta scegliere la prospettiva che vogliamo far nostra.

Paolo Tedeschi