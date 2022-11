Meloni: “a bordo di queste navi non naufraghi, ma migranti”: Per Parigi l’atteggiamento dell’Italia “è inaccettabile”

Per la Meloni “il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo.

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso dell’assemblea con i gruppi parlamentari di FdI. “A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti”. “Le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico -ha aggiunto il presidente del Consiglio – è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza”.

Poi la Meloni parla di titoli surreali sui giornali: “ad esempio non è dipesa dal governo la decisione dell’autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell’autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra”.

A creare tensione con la Francia il caso della Ocean Viking. Per l’Eliseo l’Italia deve “svolgere il suo ruolo” e “rispettare gli impegni europei” accogliendo la nave su cui sono bloccate centinaia di persone. Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, sottolinea che “ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani che sono, di fatto, i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria. L’attuale atteggiamento del governo italiano è inaccettabile”.

Nel frattempo il sindaco di Marsiglia verso cui ha deviato la nave della Ong, Benoit Payan, ha fatto sapere che il porto è “in grado” di accogliere la nave Ocean Viking con oltre 230 migranti a bordo” ma questa decisione, ha ricordato, “spetta al governo centrale di Parigi”. “Mi sono rivolto al governo francese dicendo che sarebbe un onore per Marsiglia, nonché un onore per la Francia accogliere l’Ocean Viking qui in Francia”, ha dichiarato alla stampa il primo cittadino.

Sulla questione dei migranti è intervenuto anche Matteo Renzi su Twitter: “e alla fine sono sbarcati tutti, mentre il Governo Meloni ha dato vita a uno show crudele e inutile”. “Una brutta pagina scritta dalla destra che scredita il Paese. Il rispetto dei diritti umani è la stella polare di una democrazia”, ha invece scritto sui social network il senatore del Pd, Graziano Delrio.

Proteste a Napoli. Gli attivisti di Mediterranea Saving Humans, hanno occupato simbolicamente la sede Usmaf nel porto di Napoli per denunciare il comportamento dei medici. Gli Usmaf, uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, sono strutture dipendenti dal Ministero della Salute che esercitano un’attività di vigilanza transfrontaliera, non solo su viaggiatori e mezzi di trasporto, ma anche su prodotti di rilevanza sanitaria.