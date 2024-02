Meloni a L’Aquila per l’Accordo di coesione e sviluppo: “L’Abruzzo è la nona regione che firma”

. Nel corso dei colloqui la premier ha parlato anche delleche stanno imperversando negli ultimi giorni. “Abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale”.

Intanto, è stato reso noto che la manifestazione dei trattori a Roma si terrà venerdì alle 10 a piazza San Giovanni. Attesi circa 10 mezzi e 1.500 persone. Per quanto riguarda il Pnrr, Meloni ha sottolineato come “Vale la pena ricordare quanto fatto, i tanti warning fatti sulla capacità di spesa dell'Italia sul più grande piano d'Europa che spettava al nostro Paese, che sono caduti nel vuoto. Quante volte siamo stati accusati di voler far perdere risorse all'Italia? Ma i fatti parlano chiaro e dicono altro. Anche sulla necessità che il Pnrr venisse rinegoziato, è stato descritto come qualcosa di pericolosissimo ma per noi era doveroso farlo perché il piano precedente” era stato costruito “in un contesto diverso da questo e noi siamo sempre stati convinti che andasse adeguato”.

Ma Meloni era a L’Aquila per la firma del documento sui fondi di Sviluppo e Coesione. “Quando siamo arrivati al governo abbiamo fatto un approfondimento dello stato delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, risorse principe per combattere le disparità e i divari tra i territori: molte non sempre si riuscivano a spendere e non sempre a spendere tutte. Nella situazione in cui ci troviamo, in cui le risorse mancano sempre, averle e non spenderle non ce lo possiamo permettere”, ha detto la premier, ricordando che della programmazione 2014-2020 “su 126 miliardi ne risultavano spesi al 2022 46”. “Abbiamo attuato un confronto con tutte le Regioni” e poi sono stati istituiti con il decreto Sud “gli accordi di sviluppo e coesione”. “L'Abruzzo – ha quindi aggiunto Meloni – è la nona regione che firma un accordo di coesione“.