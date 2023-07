Meloni incontra Biden alla Casa Bianca: “Tra Italia e America grande collaborazione”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Washington il presidente Usa, Joe Biden. Nel faccia a faccia nello Studio Ovale, i due leader, oltre a confermare l’impegno comune per Kiev, e affrontare i dossier considerati “strategici” dall’una e dall’altra parte, hanno ribadito gli ottimi rapporti tra Italia e Stati Uniti. “Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Il partenariato strategico e la profonda amicizia tra gli Stati Uniti e l’Italia è stata riaffermata”, si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo l’incontro.

“I legami tra Italia e Stati Uniti sono radicati nella storia, nell’affinità culturale e nella cooperazione economica. Sono fondati su valori e principi condivisi – democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani – rafforzati dall’obiettivo comune di promuovere la pace e la sicurezza, di aumentare la prosperità e di far progredire la sicurezza, rafforzare la prosperità e promuovere la sostenibilità in tutto il mondo”.

Nel corso del loro colloquio, i due leader hanno anche affermato “il loro sostegno al popolo tunisino”. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la Conferenza su migrazione e sviluppo tenutasi il 23 luglio a Roma, e l’istituzione del “Processo di Roma” per promuovere partenariati tra i Paesi di origine, transito e destinazione delle migrazioni nella più ampia regione del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa”.

Nel loro dialogo, Meloni e Biden hanno evidenziato che “il vertice NATO di Vilnius ha dimostrato l’unità e la forza del legame transatlantico e la capacità unica dell’Alleanza di adattare la sua deterrenza e la sua difesa”. Entrambi “sono inoltre al fianco dell’Ucraina che si difende dall’aggressione illegale della Russia. Gli Stati Uniti e l’Italia continueranno a fornire assistenza politica, militare, finanziaria e umanitaria all’Ucraina per tutto il tempo necessario, con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura che rispetti pienamente la Carta delle Nazioni Unite e la sovranità e la territorialità dell’Ucraina”.

Poi la presidente del Consiglio ha incontrato i giornalisti all’interno dell’Ambasciata italiana a Washington raccontando i temi affrontati durante il dialogo con il presidente americano e rispondendo alle domande.

“Abbiamo avuto un lungo incontro con Biden, in cui abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda amicizia che uniscono Italia e Usa”. Con il presidente Joe Biden “abbiamo parlato di via della Seta, di Cina, di come occorre garantire la nostra sicurezza economica, il multilateralismo sostenibile e favorire il dialogo con Pechino perché agisca in modo responsabile”.

Durante l’incontro si è toccato anche il tema dell’Ucraina: “Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia fin dall’inizio abbia fatto la sua parte”. Mentre sull’Africa: “Stiamo costruendo una nuova relazione fra pari con i Paesi africani per aggredire il problema della migrazione illegale”.

“Italia e Usa hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma anche corretto. La competizione di altri Stati che non osservano i nostri standard in termini di protezione dei lavoratori, sicurezza e la protezione dell’ambiente minano le nostre aziende e lavoratori”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato come lui e la premier Giorgia Meloni “siano diventati amici”. La dichiarazione è arrivata nel corso delle dichiarazioni fatte allo Studio Ovale davanti alle telecamere, prima dell’incontro a porte chiuse.

Nell’incontro aperto alla Casa Bianca con la premier Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato la presenza di rapporti sempre più “profondi” a livello economico tra i due Paesi. Un rapporto, ha detto, che ha “alimentato più di cento miliardi di dollari di scambi commerciali l’anno scorso”.