Meloni: “Restituiremo dignità alla Nazione”. Pd, Letta non si ricandida

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni commenta su Twitter la vittoria: “Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione”.

I dati sono ancora parziali ma è ormai una certezza che alla Camera Fratelli d’Italia è il partito più votato nella metà delle regioni del Paese, in particolare al Nord. Nello specifico, il partito della Meloni è primo in dieci regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mentre al Sud e nelle Isole quello con più preferenze è Movimento Cinque Stelle: in Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Partito Democratico è avanti nel centro Italia solo in Emilia Romagna e in Toscana. Infine in Valle d’Aosta vince l’Autonomie Progrès Fédéralisme.